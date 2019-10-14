آكار: وحدات حماية الشعب الكردية أطلقت عناصر داعش من السجون شمال سوريا

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ "إننا لا نقاتل ​وحدات حماية الشعب الكردية​ فقط بل نقاتل كل التنظيمات ​الإرهاب​ية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "وحدات حماية الشعب الكردية هي التي أطلقت عناصر "داعش" من السجون شمالي ​سوريا​.

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​القوات المسلحة التركية​ أطلقت عملية "نبع ​السلام​" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".