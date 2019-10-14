بقرادوني للنشرة: الهدف من اللقاء المشرقي هو استعادة دور لبنان

أشار النائب السابق ​كريم بقرادوني​ الى أن "الهدف من اللقاء المشرقي المنعقد في ​بيروت​ هو استعادة دور ​لبنان​"، معتبراً أن "دور لبنان الطبيعي ليس في الحروب والتطرف والصراعات بل التعددية ومشاركة الجميع في الحكم".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى بقرادوني أن "الحروب أفقدت لبنان دوره وهدفنا إبراز دور لبنان التاريخي وأنه وطن الحريات والحوار مع الآخر من جهة والإعتراف به من جهة أخرى".

ولفت الى أننا "عندما بدأنا نتحدث مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عن المؤتمر حثّنا على المضي به وطرح فكرة المشرقية"، ومضيفاً: "سعينا بكل جهدنا أن يكون هناك مشاركة من المشرق العربي خصوصاً من الدول التي فيها مجتمعات تعددية"، ومشددا على أن "هذا اللقاء يستطيع أن يطرح هموم المسيحيين ومشاكلهم و​المستقبل​ المسيحي الغامض بالنسبة للمنطقة"، مؤكداً أن "معالجة المشاكل تكون نتيجة للحوار فيما بيننا في لبنان أولاً ومع مسيحيي المشرق ثانياً وهذا الحوار يمكن أن يخرج منه أفكار ومبادرات".

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