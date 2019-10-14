الحسن: لمشاركة المرأة اللبنانية بقوة وفاعلية في الانتخابات البلدية

أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، عقب تسلمها درعا تقديرية خلال انعقاد ندوة حول "​المرأة​ في رؤية ​المملكة العربية السعودية​ 2030" في بيت ​الامم المتحدة​ (​الاسكوا​)، عن تأييدها "لما قاله احد السياسيين في بلد اجنبي من ان القدرات الكامنة التي تمثلها عدم مشاركة المرأة في ​الحياة​ الاقتصادية والسياسية هي خسارة كبيرة".

وقالت: "انا اؤمن بهذا الكلام، ليس من مبدأ المساواة فقط، بل المبدأ هو في الاستفادة الاقتصادية واستفادة مجتمعاتنا من ناحية التنمية المستدامة. وأنا ارى بهذا الخصوص تقدما كبيرا في بلادنا العربية، وألاحظ، انه في آخر السنوات العشر الاخيرة، تقدما في مجالات عدة، ولو انه في ​لبنان​ لا تزال نسبة تمثيل المرأة متدنية ولكن اصبحت نسبة قبولها بالمشاركة في الحياة السياسية اكبر".

ولفتت الى أنه على مستوى المملكة العربية السعودية، هناك مجالات متقدمة اكبر. هناك تقدم مثلا على مستوى الحضانة والاحوال الشخصية، وهم سباقون بها، وسيضحون من الدول الاكثر تقدما في مجال تمثيل المرأة"، داعية اللبنانيات الى "المشاركة بفعالية في ​الانتخابات البلدية​ الفرعية"، وقالت "يجب ان تمارس النساء حقها في التصويت وهو حق كفله ​الدستور​".