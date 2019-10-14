الجميل التقى فوشيه: الدولة فقدت قرارها لصالح السلاح وسياسة المحاور

التقى رئيس حزب الكتائب ال​لبنان​ية النائب ​سامي الجميل​، السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​ وجرى بحث في الوضع الراهن.

وشدد الجميل على "فقدان ​الدولة​ لقرارها لصالح ​السلاح​ و​سياسة​ المحاور"، مؤكداً "ضرورة حماية الحريات العامة و​حرية التعبير​ في لبنان صوناً للديمقراطية".

وفي الموضوع الاقتصادي، جرى التشديد على ضرورة الشروع بالاصلاحات المطلوبة دون اي تلكؤ وهي معروفة لاسيما في ملف ​الكهرباء​ عبر تعيين مجاس إدارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ الهيئة الناظمة وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل التلزيمات الآتية .

وأكد ان "الحل الأمثل للخروج من ​الأزمة​ التي تتخبط بها البلاد يكون برحيل ​الحكومة​ الحالية وتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين".