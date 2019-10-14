الجميل التقى فوشيه: الدولة فقدت قرارها لصالح السلاح وسياسة المحاور

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وجرى بحث في الوضع الراهن.
وشدد الجميل على "فقدان الدولة لقرارها لصالح السلاح وسياسة المحاور"، مؤكداً "ضرورة حماية الحريات العامة وحرية التعبير في لبنان صوناً للديمقراطية".
وفي الموضوع الاقتصادي، جرى التشديد على ضرورة الشروع بالاصلاحات المطلوبة دون اي تلكؤ وهي معروفة لاسيما في ملف الكهرباء عبر تعيين مجاس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الهيئة الناظمة وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل التلزيمات الآتية .
وأكد ان "الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي تتخبط بها البلاد يكون برحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين".
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