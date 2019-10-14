علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يوم أمس في ذكرى 13 تشرين الأول، قائلًا: "خطاب إنكار للتاريخ، تنفيذ دفتر شروط، ارتهان لمحور، تجييش غرائز، حرف أنظار".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "خطاب الآمن من الاغتيال الّذي يقف خلف الجلّاد، يستظلّه، يصرخ باسمه مهدّدًا العزّل الّذين يقاومون بالموقف والكلمة، ويقول لهم: سأجرفكم إن خالفتم قرارات من أصيح بإسمه. حمى الله لبنان من المرحلة القادمة القاتمة".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص علق على كلام باسيل: خطاب إنكار للتاريخ وارتهان لمحور وتجييش غرائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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