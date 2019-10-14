عثرت القوى الأمنية على سيارة المواطن بسام اسكندر من بلدة كفرفالوس، الّذي فُقد منذ مساء السبت الماضي، وهي من نوع "BMW318" رصاصيّة اللون، متوقّفة في منطقة الأولي بشمال صيدا. وبوشرت التحقيقات لمعرفة مصير اسكندر.
وكانت عائلة اسكندر قد أبلغت القوى الأمنية أنّ الأخير خَرج من منزله منذ مساء السبت، وفقدت الاتصال به.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على سيارة المواطن بسام اسكندر المفقود منذ يومين عند الأولي بشمال صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.