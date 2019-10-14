العثور على سيارة المواطن بسام اسكندر المفقود منذ يومين عند الأولي بشمال صيدا

عثرت ​القوى الأمنية​ على سيارة المواطن بسام اسكندر من بلدة ​كفرفالوس​، الّذي فُقد منذ مساء السبت الماضي، وهي من نوع "BMW318" رصاصيّة اللون، متوقّفة في منطقة الأولي بشمال صيدا. وبوشرت التحقيقات لمعرفة مصير اسكندر.

وكانت عائلة اسكندر قد أبلغت القوى الأمنية أنّ الأخير خَرج من منزله منذ مساء السبت، وفقدت الاتصال به.