التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، وفداً من اللجنة المركزية لمقاطعة البضائع الاميركية في ​المركز الثقافي اللبناني العربي​ يترأسه السيد خليل ديب في مقر المرابطون.

وبعد اللقاء أكد المجتمعون ان "همنا الأساسي بما يجري في الواقع الإقتصادي هو هم المواطنين فيما يتعلق بطبابتهم بمدارسهم وبجامعاتهم وتأمين لقمة عيشهم".

كما بحث المجتمعون الوضع الداخلي اللبناني، معتبرين ان "هذه ​العقوبات الأميركية​ تأتي في الوقت المشبوه ليضع المسؤولين في الادارة الرسمية اللوم على هذه العقوبات فقط، والحقيقة أن السبب الرئيسي لما يتحمله المواطن اللبناني هو ​الفساد​ والإفساد حيث لا توجد حلول فعلية بسبب الفيدراليات المقنعة الطائفية والمذهبية وما علينا نحن كلبنانيين الا ان نتخذ قراراً في الاصلاح، ونواجه هذه الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة التي لم ولن تقوم بأي خطوات اصلاحية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان التقى وفدا من اللجنة المركزية لمقاطعة البضائع الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.