أشار المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان الى أن "الحوار يحل كل المشاكل بين الأديان والشعوب"، معتبراً أن "الحوار نهج حياة وطريق سلام ونحن متعطشون للسلام في ​الشرق الاوسط​ في ظلّ وجود الحروب".

ورأى أسادوريان في حديث لـ"النشرة" خلال مشاركته باللقاء المشرقي الى أن "هذا اللقاء هو الأول بعد الخطاب والمبادرة التي أطلقها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، مؤكدا أن "التعايش الاسلامي المسيحي أساسي وملتزمون بسعينا للسلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطران أسادوريان للنشرة: متعطشون للسلام بالشرق في ظلّ وجود الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.