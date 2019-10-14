مراد: سنعمل على جعل لبنان مركزًا تجاريًا مهمًا يوزّع في الشرق

أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، خلال اجتماع خاص لـ"خبراء دول الميركوسور الأربعة" عقده وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، "أنني عدت من ​البرازيل​ بعزيمة وإصرار للعمل على مفاوضات بين دول الميركوسور و​لبنان​ والاتحاد أعطانا زخمًا كبيرًا"، مشيرًا الى أنه "من الطبيعي أن نسعى الى تطوير العلاقة بين دول الميركوسور والمحيط بسبب انتشار اللبنانيين في البرازيل".

وكشف مراد عن "أنني أنا من الملايين الذين يحملون ​جواز سفر​ البرازيل وهذا يدل على العلاقة التاريخية القديمة بين لبنان وبلدان الميركوسور وسنعمل على جعل لبنان مركزًا تجاريًا مهمًا يوزّع في الشرق، فالملايين من اللبنانيين يعيشون في ​أميركا الجنوبية​ ويثقون بنا من أجل العمل لبناء علاقات تجارية أفضل ومسؤوليتنا كبيرة وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لإنجاز كافة المعاملات بهدف التحضير للاتفاقيات بين البلدين ونأمل أن يتبع عملنا اجتماعات في ​الأرجنتين​ و​الباراغواي​ والأوروغواي والبرازيل وبناء جسر بين بلادنا وبلاد الميركوسول".

وشدد على أنه "بصفقتي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إنني على اقتناع بأن الأيام المقبلة ستكون مثمرة لأننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة لبلاد الميركوسول ولبنان".