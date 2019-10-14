أوضح المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، أنّه "بات مُسيطرًا على الحريق الّذي اندلع في منطقة المشرف بالشوف بنسبة 70 بالمئة، وهناك أكثر من 22 آليّة تابعة للدفاع المدني اللبناني وفوج الإطفاء، بالإضافة إلى طوافات الجيش اللبناني، وطائرتين من قبرص ستصلان في وقت قريب اليوم، للعمل على إخماد الحريق".
ولفت في حديث "الخليج 365"، إلى أنّ "بقعة الحريق كبيرة جدًّا، والعوامل الجويّة غير مواتية، إلّا أنّنا نمعل بكلّ إمكاناتنا لمنع تطوّر الأمور"، مبيّنًا أنّ "ضمن بقعة الحريق هناك انتشار سكاني وجامعة ومدرسة، ولم يكن من السهل على الطوافات التعامل مع الحريق بسبب خطوط التوتر العالي".
وأكّد خطار "أنّنا نعمل بكلّ طاقتنا للانتهاء من السيطرة على الحريق اليوم، وأكثر من 150 عنصرًا من الدفاع المدني وفوج الإطفاء يشاركون في العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر خطار للنشرة: السيطرة على 70 بالمئة من حريق المشرف وطائرتان من قبرص ستصلان اليوم للمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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