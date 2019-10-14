اللجنة الفرعية المكلفة اقتراح تعديل قانون المياه أقرت تشكيل الهيئة الوطنية للمياه

أقرت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تعديل قانون ​المياه​، المواد 14 و 15 المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية للمياه والدورالمناط بها وانتقلت لمناقشة الفصل المتعلق بالري على أن تتابع مناقشة بقية المواد في جلسة تعقد في 21 الحالي.

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