باسيل: لبنان جاهز للانضمام الى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور

اشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح له بعد الاجتماع مع "خبراء دول الميركوسور الأربعة" إلى ان "​لبنان​ لديه 12 مليون انسان متحدر من اصل لبناني وحولي 10 مليون منهم هم في دول الميركوسور ومن الطبيعي ان نطمح الى علاقات اقتصادية واجتماعية جيدة مع هذه الدول"، معتبرا ان "العلاقات التجارية بعيدة جدا عن المستوى الذي نطمح له".

ولفت باسيل الى انه "في السنوات الـ 5 الاخيرة بلغ معدل التبادل التجاري بين لبنان ودول الميركوسور (الاورغوي والبارغواي والبرازيل والارجنتين) 521 مليون دولار في الاستيراد و21 مليون دولار في التصدير"، مشيرا الى ان "ممثلي الدول الاربعة موجودون في بيروت حتى نرسي سويا قواعد جديدة للعلاقات التجارية ولبنان جاهز للانضمام الى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور"، مؤكدا ان "البرازيل لديها مسؤولية القيادة ونأمل منها ان نقوم سويا بكل الخطوات السريعة اللازمة ومن المهم ان تشعر كل دولة بالربح".

وشدد باسيل على ان "حجم لبنان هو من جحم انتشاره والانفتاح التجاري على لبنان هو انفتاح على كل المنتشرين"، مشيرا الى ان "لبنان يعاني من مشاكل في بنيىة اقتصاده وفي ميزانه التجاري والحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد منتج".

