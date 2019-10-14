فرعية الاشغال تابعت الاستماع بموكلي الوزارات والادارات حول مشاكل الصرف الصحي

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال برئاسة النائب ​سيزار أبي خليل​ الاستماع إلى موكلي الوزارات والادارات المعنية حول مشاكل ​الصرف الصحي​ وتصريف مياه ​الامطار​ في الحوض الجنوبي ل​بيروت​ الكبرى. وبعد ​النقاش​ طلبت اللجنة من ​وزارة الطاقة والمياه​ تسليمها جدول بالإعتمادات المتوفرة لقطاع الصرف الصحي في حوض الغدير وما صرف من اموال وحاجات اضافية، كما طلبت من ​مجلس الانماء والاعمار​ تسليمها ​تقرير​ عن شبكات المياه المؤدية إلى محطة الرفع للتاكد من صلاحياتها لتصريف المياه فضلا عن جدول يتضمن تحديد الاماكن التي تتسرب منها مياه الامطار إلى شبكات الصرف الصحي و تؤدي إلى اختلاط مياه الامطار بالرصف الصحي و ذلك بغية تحديد المسؤوليات و ايجاد الحلول العملية.

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