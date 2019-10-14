صور.. وفد حقوق الإنسان بالبرلمان يبدأ زيارته للأقسام الشرطية بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الوفد البرلمانى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسه النائب علاء عابد، إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية، كأولى المحطات فى إطار الزيارة البرلمانية التى تنظمها اللجنة لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بالمحافظة.
كان فى استقبال الوفد البرلمانى، مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندى واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعدد من القيادات الشرطية، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة جولتها لعدد من الأقسام عقب هذا اللقاء.
يضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائب على عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة، بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله.
وتعد هذه الزيارة هى الأولى للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتى فى إطار سلسلة الزيارات التى تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية، ودور الرعاية، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
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