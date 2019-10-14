شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصربي يفتتح أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح ألكسندر فوسيتش رئيس جمهورية صربيا أعمال الجمعية الـ141 للإتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها صربيا، خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من 1700 شخص يمثلون وفود برلمانية تمثل 140 دولة منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان في مقدمتهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارونز، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج، والدكتور على عبدالعال الذي يرأس وفداً برلمانياً مصرياً رفيع المستوى، بالإضافة لوفود المنظمات الدولية والبرلمانية الشريكة للاتحاد البرلماني الدولي.

وسبق الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية مشاركات كثيفة للدكتور على عبدالعال في الأعمال التحضيرية للجمعية، حيث شارك في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوا فيها ممثلاً للمجموعة العربية كما شارك في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، كما شارك الدكتور على عبدالعال في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية لتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المدرجة على أجندة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دروته ال141.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، وتعقد الجمعية العامة للإتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً، ويلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.

وسبق لمصر إن استضافت هذا الحدث الدولي الهام الذي يعتبر أكبر تجمع للبرلمانيين على مستوى العالم مرتان الأولى عام 1947و الأخرى عام 1997