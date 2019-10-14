سوهاج تستقبل السائحين بالورود في مرسى ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

استقبلت محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، وفدًا سياحيًا ألمانيًا ضم 31 مواطن، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

وقال أسامة المصري، مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، إن الوفد أجرى جولة حرة بمدينة سوهاج، وزار المعالم الأثرية المختلفة بمنطقة أبيدوس.

وأشار " المصري " إلى أنه جرى استقبال السياح بالورود، في مرسى ناصر السياحي بسوهاج.