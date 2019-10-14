الملكة إليزابيث تطلع البرلمان البريطاني على خطة الحكومة لبريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( بي بي سي):

أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن حزمة إجراءات جديدة ستتخذها الحكوم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)

وفى خطابها بمناسبة افتتاح البرلمان، كشفت الملكة عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها، تأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر الجاري.

كما تتضمن أجندة الحكومة، قانونا جديدا للهجرة يضع حدا لحرية حركة المواطنين الأوروبيين في بريطانيا فضلا عن إجراءت تضمن الاستقرار الاقتصادي في القطاع المالي بعد بريكست.