محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( بي بي سي):
أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن حزمة إجراءات جديدة ستتخذها الحكوم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)
وفى خطابها بمناسبة افتتاح البرلمان، كشفت الملكة عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها، تأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر الجاري.
كما تتضمن أجندة الحكومة، قانونا جديدا للهجرة يضع حدا لحرية حركة المواطنين الأوروبيين في بريطانيا فضلا عن إجراءت تضمن الاستقرار الاقتصادي في القطاع المالي بعد بريكست.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تطلع البرلمان البريطاني على خطة الحكومة لبريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.