ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدر 7 آلاف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، سفينتي حاويات و11 للبضائع العامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و 10 للبضائع، اليوم الإثنين، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 19 سفينة.

وشملت حركة الصادر 4710 طن فوسفات، و 301 طن أسمنت و 1000 طن ملح، و189 طن داي أمونيوم، و6888 طن يوريا و250 طن أرز.

وبلغت حركة الوارد 1928 طن حديد و3100 طن خردة، و499 طن كلوريد إيثيلين و6000 طن ذرة و3000 طن قمح و2686 طن فول و1033 طن صودا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168943 طن، بينما في مخازن القطاع الخاص 116585 طن.