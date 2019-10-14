إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:
أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، في المنيا، 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية.
وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، اليوم الاثنين، إن الحملة أزالت حالتي بناء على أرض زراعية داخل قرية أبو جرج بمساحة 2 قيراط و6 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الطريق بمساحة 270 مترًا داخل قرية صندفا.
وأضاف الفحام، أن الحملات تجرى بشكل مستمر، لإزالة التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام.
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