إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، في المنيا، 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، اليوم الاثنين، إن الحملة أزالت حالتي بناء على أرض زراعية داخل قرية أبو جرج بمساحة 2 قيراط و6 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الطريق بمساحة 270 مترًا داخل قرية صندفا.

وأضاف الفحام، أن الحملات تجرى بشكل مستمر، لإزالة التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام.