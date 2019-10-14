الملك سلمان يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الذي وصل الرياض لأول مرة منذ 12 عامًا.

وستبحث قمة الملك سلمان والرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية.

كما ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وفق أوشاكوف.

يذكر أن بوتين كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.