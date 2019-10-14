إسبانيا.. أحكام بالسجن لـ 9 من قياديي انفصال كتالونيا

حكمت المحكمة العليا الإسبانية على 9 من زعماء الانفصاليين الكتالونيين بالسجن لمدة تتراوح بين 9 أعوام و13 عاما لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون في هذه القضية، فقد أدينوا بالعصيان ولم يحكم عليهم بالسجن، فيما تمت تبرئة جميعالمدعى عليهم من أخطر تهمة، وهي التمرد.
وكان إقليم كتالونيا قد شهد عام 2017 استفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا اعتبرته الأخيرة غير قانوني، وصوت ناخبو الإقليم بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال على الرغم من أن نسبة المشاركة كانتمنخفضة وسط مقاطعة معارضي الانفصال.
وأثار الاستفتاء أزمة دستورية في إسبانيا دفعت الحكومة المركزية إلى إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم.
من الجدير ذكره، أن مؤيدي استقلال الإقليم نفذوا يوم أمس الأحد، اعتصاما في محطة قطار سانتس ببرشلونة دعما للقادة المسجونين، وجلس المتظاهرون على الأرض داخل صالة محطة القطار وغنوا النشيد الإقليمي الكتالوني، فيما أحاطت شرطة مكافحة الشغب بهم ثم أجلت بعضهم عن المحطة.
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