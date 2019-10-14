البرهان يصل جوبا للمشاركة في محادثات السلام

وصل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى مدينة جوبا صباح اليوم، بزيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان تستغرق يوما واحدا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. اليوم. وتأتى الزيارة تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان للمشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية لمحادثات Advertisements السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية اليوم الاثنين . السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية اليوم الاثنين . واكتمل وصول وفود التفاوض منذ أمس، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفود جميع الحركات المسلحة أمس الأحد.

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