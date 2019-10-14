قيس بن سعيد من التدريس بالجامعة إلى كرسي رئاسة قرطاج

اجريت فى الأيام الماضية جولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة التونسية، بين أستاذ القانون الدستوري قيس بن سعيد ورجل الاعمال نبيل القري، التى نال فيها بن سعيد 76,9 في المئة من الاصوات في حين حاز القروي 23,1 في المئة من الأصوات، ليتمكن الأول من الوصول من سدة حكم تونس.
نشأته
ولد قيس سعيّد في 22 فبراير 1958 لعائلةمن الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وأم علمت ربة منزل، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد في 2018.
وحصل سعيّد على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون
أسرته
تزوج قيس بن سعيد من القاضية إشراف شبيل، وأنجب منها بنتان وولد، لم يحصل سعيّد الذي يلقبه أنصاره بـ"الأستاذ" احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة.، ويلقبه طلبته بالشخصية التي تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم والذي نادرا ما يبتسم.
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