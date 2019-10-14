أول تصريح للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

أكد قيس سعيد، الفائز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها مساء الأحد مؤسسات سبر آراء، تشبثه بالدستور وبالقانون قائلًا في هذا الخصوص "سأعمل على أن يطبق القانون على قدم المساواة على الجميع وأولهم أنا، وليس هناك من يمكن أن يستثنى من تطبيق القانون".

وتعهد سعيد، في ندوة صحفية عقدها بتونس العاصمة مساء الأحد ، بأنه سيكون رئيسا لكل التونسيين والتونسيات وبأنه سيعمل على أن يكون جامعا لهم، وبين أن تونس تدخل مرحلة جديدة من التاريخ تتطلب رفع كل التحديات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الشعب التونسي يترقب حلولا في هذا المجال، مجددا التأكيد على أن إرادة الشعب سترتقي إلى مستوى القرار.

وشدد على أن الدولة ستستمر بقوانينها وبكل تشريعاتها وبتعهداتها الدولية، متابعا : "علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة وعلى المسؤولية وسنحرص

على تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين في إطار الدستور وباحترام كامل لقواعده، كما سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، فضلا عن بناء علاقات جديدة مع الأمم والشعوب".

وطمأن سعيد "الجميع أنه سيحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، بأعبائها وأوزارها في محاولة لبناء تونس جديدة ما بعد ثورة ديسمبر 2010/جانفي 2011 طبقا لإرادة الشعب ومتطلباته".

وتوجه سعيد إلى الشعب قائلا :" أشكر شعب تونس العظيم شيوخا وشبابا وحتى الأطفال، رجالا ونساء في كل مكان من هذه الأرض العزيزة وفي الخارج الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، وعبروا عن تشوقهم للحرية"، متابعا "يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيت درسا للعالم كله، هي ثورة بمفهوم جديد في إطار

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الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية، ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة، أنتم أبهرتم العالم بتنظمكم التلقائي وبعطائكم وبعرقكم وبدمائكم". كما توجه بتحية شكر وإكبار إلى قوات الجيش والأمن والديوانة.

وقد شهد شارع الحبيب بورقيبة ومختلف الأنهج والشوراع المؤدية له توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا بالخصوص امام المسرح البلدي للاحتفال بفوز قيس سعيد.

وكانت تقديرات أولية نشرتها مساء اليوم الأحد عدد من مؤسسات سبر الآراء، كشفت عن فوز ساحق لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على منافسه رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي.

وأظهرت نتائج سبر الآراء عند الخروج من مكاتب الاقتراع، نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" (بعد حوالي ساعتين) حصول المترشح المستقل قيس سعيد (61 عاما) على ما يناهز 77 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23 بالمائة من الأصوات.

بدورها كشفت نتائج مؤسسة "إيمرود كونسيلتينغ"، عن حصول سعيد على 72 بالمائة من الأصوات، في حين تحصل القروي على حوالي 27 بالمائة من أصوات الناخبين.