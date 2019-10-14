شاهد.. طهران تنشر صورًا لآثار الصواريخ التي أصابت ناقلتها النفطية

نشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، صورًا جديدة للآثار التي خلفتها الصواريخ التي استهدفت ناقلة النفط "سابيتي" قبالة جدة أخيرًا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

تُظهر الصور ثغرتين، واحدة على شكل مربع، في جانب السفينة على المستوى نفسه تقريبًا فوق خط الماء.

ولم تحمل الصور الأولى التي نشرتها السلطات الإيرانية للسفينة، أي إشارات إلى وقوع أضرار، أو

دمار على متنها.

تعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي، فجر الجمعة الماضية، أسفر عن تسرب نفطي، من دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها، وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت لاحق من يوم الجمعة إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، مؤكدة

أن تسرب النفط من الناقلة توقف.

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أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهجوم على ناقلة النفط نفذ من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، فيما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، بأن طهران توصلت إلى أدلة تكشف منفذي الهجوم، مضيفًا أن التحقيقات ستستمر حتى التوصل إلى النتائج النهائية وفضح المنفذين الأساسيين للهجوم.

نفى وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن تكون المملكة وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر.