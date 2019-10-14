إسبانيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق قادة كتالونيا الانفصاليين

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق تسعة من إجمالي 12 زعيماً انفصالياً كتالونيا متهماً، وذلك بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد عام 2017 .

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء في أكتوبر 2017 لإعلان استقلال إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة.

وكانت محكمة إسبانية قد أعلنت عدم قانونية الاستفتاء قبل إجرائه، ومع ذلك تم إجراؤه ووافقت أغلبية المشاركين على الانفصال عن إسبانيا.

وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقاً أوريول جونكيراس الذي تلقى حكم السجن لأطول فترة بالنسبة لباقي المدانين.

وخلال المحاكمة، تم استدعاء ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.

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ولم يكن رئيس إقليم كتالونيا سابقاً، كارلس بوجديمون بين المتهمين الـ12، وكان قد فر إلى بلجيكا عندما حاولت الحكومة الإسبانية القبض عليه عقب الاستفتاء.

وتعهد خلف بوجديمون، رئيس كتالونيا كيم تورا، في ذكرى إجراء الاستفتاء في أول أكتوبر، باستمرار المعركة من أجل استقلال الإقليم.

وقال خلال احتفال في برشلونة في هذا الوقت: "سوف نواصل المضي قدماً، من دون أي أعذار، لتصبح جمهورية كتالونيا حقيقة".

وتظاهر نحو 600 ألف شخص من مؤيدي الانفصال في برشلونة الشهر الماضي في العيد الوطني لكتالونيا.