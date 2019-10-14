عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة في أول أيام ما يسمى بعيد "العرش" اليهودي.
وفتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الساعة السابعة والنصف صباحاً باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود وإجراءات مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد.
وأبعدت عناصر الشرطة المصلين المتواجدين في باب الرحمة شرقي الأقصى وأخلت الساحة المحيطة بالمصلى، لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين.
وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال أيام عيد "العرش" اليهودي الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة سبعة أيام.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 92 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من القوات الخاصة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود بالإضافة لاقتحام ثلاثة من عناصر مخابرات الاحتلال.
وأوضحت أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات دينية تلمودية في المسجد وتحديداً في الجهة الشرقية منه أي قرب باب الرحمة محذرة من تصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد.
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وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.
وكان ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" والذي يضم أكثر من 20 منظمة يهودية متطرفة كثف دعواته لأنصاره وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى بدءاً من صباح اليوم الإثنين تزامناً مع عيد "العرش".
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