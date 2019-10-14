قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس ومسؤولاً فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن الجنود الإسرائيليين اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله. يذكر أن القوات الإسرائيلية سبق أن اعتقلت غيث واحتجزته أكثر من مرة. اقرأ أيضاً...حركة فتح بغزة تتهم حماس بالاعتداء على قياداتها وعناصرها وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة".

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