كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تكمل شبكة الألياف البصرية لتوصيل الإنترنت إلى الشرق البعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة، يوم الإثنين، إن إندونيسيا أكملت المحطة الأخيرة في شبكة من الألياف البصرية بطول 13 ألف كيلومتر ستوفر خدمة انترنت عالية السرعة لبعض من أفقر مناطقها في شرق البلاد بما في ذلك منطقة بابوا المضطربة.

وكلف لنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي يمر عبر البر وتحت سطح البحر، وكذلك نقل الميكروويف وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بناء 7.63 تريليون روبية (540.18 مليون دولار)، وفقا لموقع حكومي على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتألفت المحطة الأخيرة، التي يطلق عليها مشروع شرق بالابا الدائري، من كابل طوله 6887 كيلومترًا يربط بابوا، وبعض الجزر في منطقة مالوكو وشرق نوسا تينجارا، وفقًا لبيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء.

قال الرئيس جوكو ويدودو إن المشروع يجب أن يوفر "شعورًا بالعدالة" للإندونيسيين الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد، لأنهم سيكونون قادرين على الوصول إلى الإنترنت بنفس السرعة التي يتمتع بها الآخرون في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأنجزت الحكومة مشروع رينج بالابا رينج الذي يغطي النصف الغربي من البلاد في مارس 2018، بينما تم الانتهاء من إنشاء بنية تحتية مماثلة في وسط إندونيسيا في وقت سابق من هذا العام.

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وقال ويدودو في بيان: "هذا ينبغي أن يعزز تجارتنا، وربط منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشبكات الوطنية، وحتى العالمية"، واصفا المشروع بأنه "طريق سريع في السماء".

وحث الرئيس الإندونيسيين على عدم استخدام الإنترنت لنشر الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.

ولم يشر ويدودو إلى أي حادثة معينة، لكن بابوا، التي تضم إقليمي إندونيسيا في أقصى شرق البلاد، شهدت تصاعدًا في الاحتجاجات والاضطرابات منذ أسابيع. وكبحت الحكومة الإنترنت مؤقتًا ردًا على ذلك.

وقالت قوات الأمن أن الحادث الأكثر دموية، والذي قتل خلاله 33 شخصًا في بلدة وامينا في 23 سبتمبر، نجم عن خدعة حول الإساءة العنصرية التي ارتكبها أحد المعلمين ضد الطلاب.

وتم دمج بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة، رسميًا في إندونيسيا عام 1969، بعد تصويت متنازع عليه حول حوالي 1025 من زعماء القبائل الذين تم اختيارهم. وقد أشرفت الأمم المتحدة على نتيجة الاستفتاء.

