كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار يستهدف الشرطة في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة هونج كونج إنه تم تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد وتهدف إلى "قتل أو إيذاء" ضباط الشرطة خلال مظاهرات عنيفة في أنحاء الإقليم يوم الأحد.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. لكن اوضح تشين-تشيو سوريانتو، الضابط في وحدة التخلص من القنابل التابعة لقوات الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن العبوة قد تم دمجها بعبوة "فعالة للغاية".

وقال متحدثًا عن طريق مترجم، إنه كان هناك "صوت عالٍ" من عملية التفجير التي وقعت مساء الأحد في شارع مزدحم عادةً في كولون.

وأضاف إن استخدام عبوة ناسفة يمثل تصاعدًا في أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي دخلت شهرها الخامس. وشبه استخدام هذا الجهاز بـ "الأحداث الإرهابية" التي شوهدت في أماكن أخرى من العالم.