كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريكست يلقي بظلاله علي هيبة البرلمان البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تتوجه الملكة إليزابيث الثانية إلى البرلمان لإلقاء خطاب مكتوب من قبل الحكومة تحدد فيه خططها التشريعية.

خطاب هذا العام محاط بعدم اليقين من تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتضمن مشروع قانون للتصديق على اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي - ولكن لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بعد.

ويشمل أيضًا الوعود المحلية الواسعة بشأن القانون والنظام والرعاية الصحية وحماية البيئة التي قد لا تنفذها الحكومة مطلقًا. تفتقر الإدارة المحافظة لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الأغلبية في البرلمان، ويبدو من المرجح إجراء انتخابات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سواء غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 أكتوبر ام لا.

وتقول السلطات الألمانية إن صادرات البلاد إلى بريطانيا تراجعت بنسبة 4.6٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مما واصل اتجاهه الهبوطي منذ أن اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

قال المكتب الإحصائي الفيدرالي اليوم الاثنين إن ألمانيا صدرت سلعًا بقيمة 47.1 مليار يورو (52 مليار دولار) إلى المملكة المتحدة بين يناير ويوليو. بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى ألمانيا 21.3 مليار يورو، أي بانخفاض قدره 3.7 ٪ على أساس سنوي.

في الفترة من يناير إلى يوليو، كانت بريطانيا الشريك التجاري رقم 7 لألمانيا بشكل عام. في عام 2015، وهو العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رقم 5. وقال مكتب الإحصاء أن الصادرات الألمانية إلى بريطانيا ارتفعت بشكل مطرد من عام 2010 إلى عام 2015 ولكنها انخفضت بعد ذلك. وقالت إن صادرات السيارات وقطع غيار السيارات انخفضت بشدة.

كما تقول الحكومة البريطانية إنها ستقدم ميزانيتها السنوية في 6 نوفمبر، أي بعد أسبوع من مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة ساجد جاويد انه ستحدد "الميزانية الأولى بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي خطتنا لتشكيل الاقتصاد للمستقبل".

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ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 أكتوبر. والمحادثات حول صفقة الانفصال في اللحظة الأخيرة مستمرة، ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد ستترك الكتلة في نهاية هذا الشهر، مع أو بدون اتفاق الانسحاب.

لكن يقول المشرعين في البرلمان إنه يجب على الحكومة أن تطلب من الاتحاد الأوروبي التأخير ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة هو الخيار الآخر الوحيد.

ووصف جون ماكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال المعارض الإعلان عن الميزانية بأنه "حيلة انتخابية".

أوضحت أيرلندا إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون ممكنة في الأيام المقبلة، بعد أن عملت الفرق الفنية من بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في وقت مبكر من اليوم الاثنين في لوكسمبورغ أن "الصفقة ممكنة، وهي ممكنة هذا الشهر. قد تكون هذا الأسبوع. لكننا لم نصل إلى هناك بعد".

أصر كوفيني على أنه من الضروري إعطاء المفاوضين الوقت الكافي للتغلب على الصعوبات المتبقية التي تتركز إلى حد كبير على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.

وأضاف أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لبريكسيت في 31 أكتوبر.

