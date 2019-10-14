كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع الصادرات الألمانية إلى بريطانيا بنسبة 4.6٪ في النصف الأول من عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الألمانية، إن صادرات البلاد إلى بريطانيا تراجعت بنسبة 4.6٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مما واصل اتجاهه الهبوطي منذ أن اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وأضاف المكتب الإحصائي الفيدرالي اليوم الاثنين أن ألمانيا صدرت سلعًا بقيمة 47.1 مليار يورو (52 مليار دولار) إلى المملكة المتحدة بين يناير ويوليو. بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى ألمانيا 21.3 مليار يورو، أي بانخفاض قدره 3.7 ٪ على أساس سنوي.

في الفترة من يناير إلى يوليو، كانت بريطانيا الشريك التجاري رقم 7 لألمانيا بشكل عام. في عام 2015، وهو العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان رقم 5. وقال مكتب الإحصاء أن الصادرات الألمانية إلى بريطانيا ارتفعت بشكل مطرد من عام 2010 إلى عام 2015 ولكنها انخفضت بعد ذلك. وقالت إن صادرات السيارات وقطع غيار السيارات انخفضت بشدة.

كما تقول الحكومة البريطانية إنها ستقدم ميزانيتها السنوية في 6 نوفمبر، أي بعد أسبوع من مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة ساجد جاويد انه ستحدد "الميزانية الأولى بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي خطتنا لتشكيل الاقتصاد للمستقبل".

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 أكتوبر. والمحادثات حول صفقة الانفصال في اللحظة الأخيرة مستمرة، ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد ستترك الكتلة في نهاية هذا الشهر، مع أو بدون اتفاق الانسحاب.

لكن يقول المشرعين في البرلمان إنه يجب على الحكومة أن تطلب من الاتحاد الأوروبي التأخير ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة هو الخيار الآخر الوحيد.

ووصف جون ماكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال المعارض الإعلان عن الميزانية بأنه "حيلة انتخابية".

أوضحت أيرلندا إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون ممكنة في الأيام المقبلة، بعد أن عملت الفرق الفنية من بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في وقت مبكر من اليوم الاثنين في لوكسمبورغ أن "الصفقة ممكنة، وهي ممكنة هذا الشهر. قد تكون هذا الأسبوع. لكننا لم نصل إلى هناك بعد".

أصر كوفيني على أنه من الضروري إعطاء المفاوضين الوقت الكافي للتغلب على الصعوبات المتبقية التي تتركز إلى حد كبير على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.

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وأضاف أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لبريكسيت في 31 أكتوبر.

وفي وقت سابق، اعلن الاتحاد الأوروبي، أنه اتفق مع المملكة المتحدة على تكثيف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة متأخرة للتوصل إلى اتفاق انفصال قبل 31 أكتوبر، الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الكتلة.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي بعد تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن تبذل الدول السبع والعشرين دفعة أخرى للتوصل إلى اتفاق بعد "اجتماع بناء" بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار.

وضع المفاوض الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه ووزير البريكست ستيفن باركلي بالفعل الأساس لمحادثات مكثفة في وقت سابق يوم الجمعة.

في يوم الاثنين، سيقوم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتقييم تقييم فرص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال الاقتصاديون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يضر كلًا من اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، أنه عقد اجتماعًا بناءً مع وزير البريكست البريطاني ستيفن باركلي.

وأكد على التفاؤل الحذر منذ اجتماع الخميس الماضي، بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار.

كان بارنييه يطلع سفراء الاتحاد الأوروبي والمشرعين الرئيسيين في وقت لاحق يوم الجمعة، وسط شعور بأن هناك بريق أمل في الحصول على صفقة انفصال ودية مع بريطانيا قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر ولكن قد يكون هناك أيضا تمديد.

وقال الرجل الذي نظم ذات مرة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1992 في منطقته بفرنسا "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه تسلق جبل. نحتاج إلى اليقظة والعزم والصبر".

