كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مناوشات بين كل من الشرطة في هونج كونج وعدد من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، أمس، حيث قاموا بتجمعات مفاجئة في مواقع مختلفة من المدينة، على الرغم من أن عدد المشاركين كان أدنى من الأسابيع الماضية، كما أن الاحتجاجات كانت أقل عنفًا.فيما انطلقت تظاهرات في أحياء مختلفة من المدينة، وقام بعض المتظاهرين بقطع طرقات وسكك حديدية والرسم على الجدران وتكسير نوافذ المؤسسات التجارية الموالية للصين.

وأوقفت الشرطة العشرات في إطار محاولتها اعتراض التحركات، لكن المواجهات بين الطرفين كانت أقل حدة من أخرى وقعت في وقت سابق هذا الشهر حينما تعطلت المدينة بسبب أكبر تحرك احتجاجي شهدته منذ بدء التظاهرات قبل أربعة أشهر.

وانطلقت موجة التظاهرات في المدينة التي تعد مقرًّا ماليًّا عالميًّا من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، بل توسعت مطالبها إلى الديمقراطية ومعاقبة الشرطة.