كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تواصل الهجوم على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت القوات التركية، هجومها ضد المقاتلين الأكراد، كما سيطرت على منطقة حدودية واسعة في شمال شرق سوريا، كما فر نحو 800 شخص من أفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من مخيم للنازحين بعد سقوط قذائف تركية قربه.

فيما تحرك الجيش باتجاه شمال البلاد لمواجهة الهجوم التركي، في وقت أفاد فيه مسؤول كردي بإجراء "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اتفاق لانتشار قوات من الجيش في مدينتين حدوديتين.

ومن الجدير بالذكر أن القوات التركية كانت قد بدأت هجومها، الأربعاء الماضي بعد يومين من سحب واشنطن مجموعة محدودة من جنودها من نقاط حدودية في شمال شرق سوريا، في خطوة بدت بمثابة ضوء أخضر أمريكي، وهو ما اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية -التي حاربت تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي- "طعنة من الخلف"، وذلك حسبما ذكر الأعلام الرسمي السوري.