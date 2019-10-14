كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في حظر الأسلحة إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم الاثنين: "أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجب أن يدينوا مرة أخرى الهجوم التركي على سوريا والدعوة لفرض حظر على الأسلحة ضد أنقرة ويطلبون من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف ضد داعش".

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح إلى الانضمام إليه، قد أدان بالفعل الضربات الجوية والمدفعية التركية على الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا، ولكنه أغضبها تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.

وقال جان إيف لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "هذا الهجوم سوف يتسبب في دمار إنساني خطير".

وأضاف للصحفيين: "تتوقع فرنسا من هذا الاجتماع، طلبًا محددًا لإنهاء الهجوم، وموقف حازم من صادرات الأسلحة إلى تركيا وأن تعقد الولايات المتحدة اجتماعًا للتحالف الدولي ضد داعش.

وجاءت تصريحاته قبل ساعات من استضافة الفريق الفرنسي لكرة القدم لتركيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020. كانت هناك دعوات في فرنسا لإلغاء المباراة.

قال وزير الخارجية الألماني "هيكو ماس" إن الهجوم التركي، الذي أسفر عن تحالف للأكراد وبشير الأسد السوري، قد قلب الأمور رأسًا على عقب وجعل الأمور أكثر صعوبة.

وقال ماس للصحفيين في إشارة إلى داعش: "نحن أيضًا نخشى، ونرى ذلك بالفعل، وأن هذا يؤدي إلى تقوية تنظيم داعش، وهو الأمر الذي يجب علينا منعه تمامًا".

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وعلقت ألمانيا وفرنسا بالفعل صادرات الأسلحة إلى تركيا، حيث قال ماس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاتحاد في دعواته إلى أنقرة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير حوالي 45 مليون يورو (50 مليون دولار) من الأسلحة والذخيرة إلى تركيا العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات"، مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا المصدرين الرئيسيين. ولم تكن بيانات الطائرات العسكرية متوفرة على الفور.

وقال ماس: "لا نرغب في دعم هذه الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة".

وأضاف: "ولكن من المهم أن نبقى في حوار مع تركيا من أجل التأثير عليها، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فلابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات في الاحتياط".

وقال وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل إنه يفضل إنهاء مبيعات الأسلحة إلى تركيا. وردًا على سؤال حول ما إذا كان غاضبًا من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من شمال سوريا، والتي تزامنت مع الهجوم التركي.

وأضاف: "أنا لست غاضبا، أنا فقط أتخذ موقفًا عقلانيًا، في موقف صعب للغاية، حيث آمل أن تكون كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات التركية"

