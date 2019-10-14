كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يضع قانون ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في خطاب المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الملكة اليزابيث، اليوم الاثنين، عدة تشريعات جديدة لإصلاح النظام القضائي البريطاني في خطاب احتفالي يحدد خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولكن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون حل، وأي خطط تتعدى الأيام السبعة القادمة، على الأرجح، خاضعة لانتخابات غير متوقعة، وقالت الأحزاب المتنافسة أن جونسون كان يسيء استخدام الملكة المحايدة سياسيًا لتحقيق مكاسب سياسية.

وسوف يعرض الخطاب 22 مشروع قانون جديد - قطعة من التشريعات المقترحة - بما في ذلك العديد من القوانين التي تغطي معاملة أكثر صرامة للمجرمين الأجانب والجناة، وحماية جديدة لضحايا الإيذاء المنزلي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جونسون يعرض بعض تفاصيل الخطاب: "الحفاظ على سلامة الناس هو أهم دور لأي حكومة، وبما أن حزب القانون والنظام، فإن المحافظين هم الذين يتخذون إجراءات صارمة ضد الجريمة ويحميون المجتمع بشكل أفضل"..

ومن شبه المؤكد أنه سيتضمن قسمًا عن قانون لإبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، في حين أن أي صفقة لا تزال في الميزان، فإن التفاصيل الجديدة غير مرجحة. سيتطرق الخطاب أيضًا إلى قضايا الحملة الانتخابية مثل الخدمات الصحية ومستويات المعيشة.

وقال كوربين في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز يوم الاحد: "وجود خطاب الملكة وافتتاح الدولة للبرلمان غدًا أمر مثير للسخرية وساذج تمامًا."

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وأضاف: "ما لدينا فعليًا هو بث سياسي حزبي من خطوات العرش".

وتلقي الملكة خطابًا من العرش في قاعة النقاش المذهبة في مجلس اللوردات في البرلمان.

ويخضع الخطاب لعدة أيام من النقاش، ويختتم بتصويت للموافقة عليه. وفي حين أنه ليس تصويتًا رسميًا على الثقة، إلا أنه يمكن استخدامه لزيادة زعزعة استقرار حكومة الأقلية في جونسون.

وحاول جونسون تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل الخطاب، فقط لكي أخبرته المحكمة العليا أن هذه الخطوة غير قانونية بعد أن قال المعارضون إنه كان يحاول إيقاف النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتهم جونسون بسحب الملكة إلى أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق مطالبتها بتعليق الهيئة التشريعية لفترة أطول من المعتاد.

بعد أن أجبر جونسون على العودة إلى البرلمان بموجب حكم المحكمة الشهر الماضي، أكد جونسون أنه يحتاج إلى خطاب الملكة للسماح له بوضع خططه للحكومة - حتى أثناء المحاولة والفشل، لإجراء انتخابات مبكرة.

