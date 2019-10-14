كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية المتأخرة يجب أن تكون جاهزة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد مشاكل فنية في عملية الفرز.

وأضافت حواء علم نورستاني، رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات، الاثنين إن الهدف هو الوفاء بالموعد النهائي لإعلان النتائج الأولية في 19 أكتوبر.

وتابعت أنه تم نقل بيانات أكثر من مليون ناخب بنجاح إلى خوادم بعد مشاكل فنية في الأجهزة البيومترية المستخدمة في عملية التصويت.

و اوضحت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة فى افغانستان فى بيان لها يوم الاحد على ان اللجان الانتخابية تحمى وتكمل العملية الانتخابية بشكل صحيح.

صوت الأفغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من الشهر الماضي على الرغم من تهديدات طالبان والعنف. ومع ذلك، فإن الانتخابات شابتها سوء سلوك واسع النطاق واتهامات بالاحتيال.

وفي وقت سابق، اوضح المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات التي أنهت صفقة مع الجماعة المتمردة الأسبوع الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات في أفغانستان بموجب أي صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

و في وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.

ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

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يعد هذا الهجوم هو الأحدث منذ أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.

هزت سيارتان ملغومتان لطالبان في كابول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو، بمن فيهم جندي أمريكي.