كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يصبح القائد العالمي الأكثر متابعة على إنستجرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، النشط اجتماعيًا، رائدًا عالميًا في تطبيق تبادل الصور إنستجرام بـ 30 مليون متابع.

من خلال 350 وظيفة، يشارك رئيس الوزراء الهندي بانتظام صور له خلال حضوره القمم، وهو يتحدث إلى الحشود ويمنح ميداليات ويسافر ويلتقي بزعماء آخرين في العالم على حسابه في إنستجرام.

جاجات براكاش ندا، رئيس حزب العمل الحاكم في الهند - حزب بهارتيا جاناتا (BJP)، انتقل إلى "تويتر" للإعلان عن الخبر رسميًا.

وهنأ مستخدمو الإنترنت رئيس الوزراء الهندي ونشروا تهانيهم على "تويتر".

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يأتي بعد رئيس الوزراء الهندي، بالنسبة لعدد المتابعين على قائمة شعبية إنستجرام، الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي، باراك أوباما، ودونالد ترامب، بـ 24.8 مليون و 14.9 مليون متابع على التوالي.

في وقتا سابقا من شهر سبتمبر الماضي، أصبح رئيس الوزراء الهندي واحداً من أكثر قادة العالم متابعة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث حصل على 50.7 مليون متابع، أي أقل قليلاً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لديه 65.7 مليون متابع.

في العام الماضي، صنف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب الدولية بي إم رئيس الوزراء الهندي بين أفضل ثلاثة قادة في العالم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.