عن أعمالهم حول الفقر.. جائزة نوبل للاقتصاد تعود إلى أميركيين اثنين وفرنسية

فاز الأميركي ابهجيت بانيرجي، المولود في الهند والفرنسية الأميركية استر دوفلو، والأميركي مايكل كريمر، اليوم الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر، حسب ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقالت هيئة التحكيم، إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على “إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم”.

جدير بالذكر أن أبهيجيت بانيرجي، أبرز المتوجين الثلاثة، هو اقتصادي أمريكي من أصل هندي، وهو حاليًا أستاذ الاقتصاد الدولي لمؤسسة فورد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو مؤسس مشارك لمختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، وهي شركة تابعة لبحوث الابتكار في مجال مكافحة الفقر، وعضو في اتحاد النظم المالية والفقر.