بمشاركة 14 فريقا عربيا.. جمعية سلا يستضيف النسخة 32 من البطولة العربية لكرة السلة

يستضيف فريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة السلة، البطولة العربية للعبة خلال الفترة ما بين 21 و31 أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي.

وينظم الفريق السلاوي هذه المنافسة العربة للمرة الرابعة، وهو ما يؤكد ثقة الاتحاد العربي في مسؤولي جمعية سلا، لإنجاح البطولة.

وستكون قاعة فتح ﷲ البوعزاوي، التي خضعت للإصلاحات في الفترة الأخيرة، مسرحا لمباريات النسخة 32 من البطولة العربية.

وتعرف الدووة مشاركة 14 فريقا عربيا، يمثلون دول على غرار مصر، وتونس، والسعودية، ولبنان، والإمارات، والكويت، بينما يمثل كرة السلة الوطنية في هذه المنافسة العربية، فريقين، هما جمعية سلا مستضيف الدورة، والجيش الملكي.

ويتصدر فريقا الاتحاد السكندري المصري، والرياضي بيروت قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب العربي، بعدما نجحا في إحرازه خلال خمس مناسبات لكل منهما.