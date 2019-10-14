عناصر الوقاية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مستودع لـ”اليخوت”

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، ليلة السبت/الأحد، في ضواحي المضيق، من إخماد حريق، شب في مستودع لـ”اليخوت” بالقرب من منطقة “مارينا سمير”، ما خلف خسائر مادية جسيمة في عدد منها، دون تسجيل خسائر بشرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اندلاع النار في اليخوت تسبب في إتلاف أجزاء كبيرة من 3 منها، كانت مركونة في المستودع، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من تطويق الحريق، والسيطرة عليه بشكل كلي.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه تجهل إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، الذي خلف خسائر مادية كبيرة في اليخوت الثلاثة.
وحلت العناصر الأمنية في عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.
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