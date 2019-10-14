الشيخة تراكس تخلق ضجة على مواقع التواصل.. قالت إنها تقرأ القرآن قبل غنائها في ملاه ليلية

خلقت الفنانة الشعبية، الشيخة تراكس، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها، أخيرا، في مقطع فيديو، وهي تقول إنها حريصة على تلاوة آيات من القرآن، قبل الشروع في الغناء، والرقص، حتى لو كان المكان الذي تشتغل فيه يقدم لزبائنه المشروبات الكحولية.

وقالت الشيخة تراكس، في بث مباشر، إنها تحرص على قراءة آيات من القرآن قبل شروعها في العمل، حتى لو كان المكان، الذي تشتغل فيه ملهى ليليا، مضيفة أن لا أحد من حقه التدخل في هذا الأمر، مدام يخص علاقتها والخالق، الذي سيحاسبها.

رأي التراكس، وتلاوتها آيات من القرآن، قبل الشروع في الغناء، والرقص، خلقا ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه إليها كثيرون اللوم، من منطلق “أن الأماكن، التي تشتغل فيها تخالف ما يلزمها به القرآن، ولا يصح أن تتلو كلام الله فيها”.

واتهم البعض الآخر الشيخة التراكس بالبحث عن “البوز” المجاني، واقحام الدين في مثل هذه الأمور، بغرض العودة إلى الأضواء على مواقع التواصل.