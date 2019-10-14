القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز الباحثون الثلاثة، أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو ومايكل كريمر، اليوم الإثنين، على جائزة "نوبل" في الاقتصاد، تقديرا لعملهم في مجال دراسة إمكانيات "تخفيف حدّة الفقر في العالم".
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن الفائزين بالجائزة "لنهجهم التجريبي الذي يهدف لتخفيف حدة الفقر في العالم".
ولم ينشئ ألفريد نوبل الجائزة، المعروفة رسميا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تخليدا لذكرى نوبل، لكنها تعتبر جزءًا من مجموعة جوائز نوبل.
أنشأ الجائزة البنك المركزي السويدي "ريسك بانك" في عام 1968، وتم اختيار الفائز الأول بعد ذلك بعام.
وارتكز عمل الباحثين الثلاثة في المجال على تناول قضية الفقر المتزايدة في العالم، وتجزئتها لمسائل صغيرة، فعلى سبيل المثال؛ من أجل إيجاد طرق لتحسين صحة الأطفال، فيجب دراسة الطرق التجريبية المختلفة، مثل أساليب التعليم، والنظم الصحية، والنُهُج الزراعية، والوصول إلى الائتمان.
وقالت لجنة توزيع الجوائز في بيان، إن البحث "أدى إلى تحسين قدرتنا على محاربة الفقر. وخلال عقدين فقط، غير نهجهم الجديد القائم على التجربة، اقتصادات نامية، التي أصبحت الآن مجالًا مزدهرًا للأبحاث".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فائزين بـ"نوبل للاقتصاد" لدورهم في محاربة الفقر العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.