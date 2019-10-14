شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أمن مأرب يفرج عن قائد عصابة حوثية والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، أن السلطات الأمنية أفرجت عن المدعو منصور الأمير، بعد اعتقاله على خلفية تورطه بالاشتراك في خلايا سلالية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية تقوم بقنص رجال الأمن في مأرب.

وقالت المصادر، أن القبض على الأمير جاء بعد عملية عسكرية إستهدفت قبائل مارب بحجة تتبع المذكور الأمير الذي كان يقود عصابة مسلحة متورطة باستهداف رجال الأمن هناك.

وأشار الكاتب مانع سليمان أن نافذين هاشميين ينتمون للتنظيم في مأرب هم وراء إطلاق المجرم الأمير بعد أن أقسموا يميناً مغلظة بإطلاق المذكور تعصباً لهاشميته وعلى غرار ما وقف اليمنيون مع حافظ مطير الذي اعتقل مؤخراً من قبل الجماعة ذاتها، كما جاء في منشور لسليمان في حسابه على الفيس بوك.

وأضاف "الكاتب حافظ مطير اعتقل لأنه يحذر من اللوبي الهاشمي، فيما المجرم منصور الأمير تم حبسه لأنه كان ضمن خلية تستهدف رجال الأمن" .

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واستغرب سليمان من إخراج مطير بضمانة ولا يزال يخضع لمحاكمات رغم أنه كان سجين رأي لمنشورات تنتقد السلالة على الفيس بوك، فيما تم إطلاق الهاشمي منصور الأمير بصورة نهائية ودون ضمانات أو عودة للمحاكمة.

وتساءل سليمان، في ختام منشوره، عن واقع إخوان الحوثية السلالية في مأرب قائلاً: "الآن ما رأيكم بالدولة في مأرب؟!".

وتابع "الا ترون أن ما نتحدث عنه هو واقع وليس اختلاقاً للضجيج؟ - في إشارة لسيطرة الهاشمية الحوثية في مأرب المسيطرة تحت راية الإخوان" ..

وشهدت مأرب إطلاق مجرمين حوثيين متورطين بجرائم قتل مدنيين ومشتركين في الحرب ضد الشرعية والتحالف بينهم مشرفون كبار كان إطلاق أحدهم بتوسط من برلماني إخواني في ريمة أفاد لمحافظ مأرب أنه مظلوم وأحدث إطلاقه ضجة كبيرة نظراً لتورطه بجرائم عدة..