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كمبوديا تواصل رحلة البحث عن النقاط الثلاث الأولى في التصفيات

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2019-10-14 | 12:37

كمبوديا تواصل رحلة البحث عن النقاط الثلاث الأولى في التصفيات

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أكد المدرب المساعد لمنتخب كمبوديا، الارجنتيني فليكس دالماس، ان فريقه يواصل البحث عن النقاط الثلاث الأولى له في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وخاض منتخب كمبوديا ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة 2022، وكاس اسيا 2023 خسر امام البحرين بهدف وامام إيران بنتيجة 14-0 فيما تعادل مع هونغ كونغ بهدف لمثله.

وقال دالماس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان "منتخب العراق فريق قوي في آسيا، ولكن من شأنه أن يظهر منتخب كمبوديا يوم غد، إذا ما لعب الفريق حسب الخطة التي وضعت له".


وأضاف، أن "منتخب كمبوديا سيواصل البحث عن الثلاث نقاط الأولى في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022".

وستقام المباراة على ملعب "أولمبيك ستاديوم" في العاصمة الكمبودية بهنوم بيناه بتمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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