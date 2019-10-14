كمبوديا تواصل رحلة البحث عن النقاط الثلاث الأولى في التصفيات

وخاض منتخب كمبوديا ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة 2022، وكاس اسيا 2023 خسر امام البحرين بهدف وامام إيران بنتيجة 14-0 فيما تعادل مع هونغ كونغ بهدف لمثله.

وقال دالماس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان "منتخب العراق فريق قوي في آسيا، ولكن من شأنه أن يظهر منتخب كمبوديا يوم غد، إذا ما لعب الفريق حسب الخطة التي وضعت له".



وأضاف، أن "منتخب كمبوديا سيواصل البحث عن الثلاث نقاط الأولى في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022".

وستقام المباراة على ملعب "أولمبيك ستاديوم" في العاصمة الكمبودية بهنوم بيناه بتمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء.