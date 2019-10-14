كمبوديا تواصل رحلة البحث عن النقاط الثلاث الأولى في التصفيات

2019-10-14 | 12:37
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أكد المدرب المساعد لمنتخب كمبوديا، الارجنتيني فليكس دالماس، ان فريقه يواصل البحث عن النقاط الثلاث الأولى له في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال دالماس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان "منتخب العراق فريق قوي في آسيا، ولكن من شأنه أن يظهر منتخب كمبوديا يوم غد، إذا ما لعب الفريق حسب الخطة التي وضعت له".
وأضاف، أن "منتخب كمبوديا سيواصل البحث عن الثلاث نقاط الأولى في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022".
وستقام المباراة على ملعب "أولمبيك ستاديوم" في العاصمة الكمبودية بهنوم بيناه بتمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء.
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