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الطريقة اليابانية الحل الأنسب لتنحيف الخصر... تعرفي اليها!

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ليس غريباً أن تتجمع الدهون في منطقة الخصر لديك خصوصاً إذا كنت تجلسين لساعات طويلة ولا تمارسين أي نوع من التمارين وتتناولين الأطعمة الغنية بالدهون.
ولكي تستعيدي خصرك الرشيق ليس عليك سوى التخلي عن العادات الغذائية السيئة والقيام ببعض النشاطات البدنية خلال النهار.

وفي موازاة ذلك من المفيد أن تطبقي بعض الحيل والطرق التي تساعدك على ذلك مثل الطريقة اليابانية. ولهذا عليك التمدد على سجادة ووضع منشفة على شكل اسطوانة تحت خاصرتك وأن تشدي بعد ذلك فخذيك أو ذارعيك.

 

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ومن المهم أن تحافظي على هذه الوضعية لمدة 10 دقائق وأن تكرري العملية مرات عدة يومياً وستلاحظين الفرق مع مرور الوقت.

ويمكنك أيضاً أن تطبقي وصفة المنتول. ولهذا امزجي ملعقة طعام من الكافور المخفوق مع الماء، ملعقة طعام من السائل الطبي المطهر، ملعقة طعام من بيكربونات الصودا، نصف عبوة من كريم فيكس أو المنتول.

طبقي المزيج على كل مساحة محيط خصرك وقومي بلفه بحزام من النايلون واتركيه لمدة ليلة كاملة. كرري العملية حتى تحصلي على النتيجة التي تريدين. ولا تنسي أن الأهم هو اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي ومتوازن مع ممارسة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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