الطريقة اليابانية الحل الأنسب لتنحيف الخصر... تعرفي اليها!

وفي موازاة ذلك من المفيد أن تطبقي بعض الحيل والطرق التي تساعدك على ذلك مثل الطريقة اليابانية. ولهذا عليك التمدد على سجادة ووضع منشفة على شكل اسطوانة تحت خاصرتك وأن تشدي بعد ذلك فخذيك أو ذارعيك.

ومن المهم أن تحافظي على هذه الوضعية لمدة 10 دقائق وأن تكرري العملية مرات عدة يومياً وستلاحظين الفرق مع مرور الوقت.

ويمكنك أيضاً أن تطبقي وصفة المنتول. ولهذا امزجي ملعقة طعام من الكافور المخفوق مع الماء، ملعقة طعام من السائل الطبي المطهر، ملعقة طعام من بيكربونات الصودا، نصف عبوة من كريم فيكس أو المنتول.

طبقي المزيج على كل مساحة محيط خصرك وقومي بلفه بحزام من النايلون واتركيه لمدة ليلة كاملة. كرري العملية حتى تحصلي على النتيجة التي تريدين. ولا تنسي أن الأهم هو اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة.