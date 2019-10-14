أحلام تبهر جمهورها بإطلالة كعارضات الأزياء (فيديو)

أحدثت الفنانة الإماراتية أحلام الضجة مجدداً بسبب إطلالتها ضمن إحدى فعاليات مهرجان صناعة الترفيه في موسم الرياض في السعودية.
وبدت وهي تلتقط لنفسها صورة سيلفي مرتدية تايور باللون البيج مع قميص داخلي رقيق بلون داكن. كما وقفت أمام عدسات المصورين وسارت على سجادة الحدث حيث بدت أشبه بعارضات الأزياء وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.
وتعليقاً كتبت: "جاهزين جمهوري" وحققت أكثر من 13 ألف إعجاب.
وفي موازاة ذلك نشرت تعليقاً على مجريات برنامج The Voice وكتبت: "هالسنة فريق أحلام تنقيته مثل ما اتنقى أجود أنواع دهن العودوالعطور الي تتميز بريحته المنفردة. المواهب قوية والتدريب مستمر للأفضل. أحب فريقي من كل قلبي وأوعدكم رح تشوفون الأفضل واقولكم اذا شجعتوا فريق أحلام يعني تشجعوني".
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