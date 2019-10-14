أحلام تبهر جمهورها بإطلالة كعارضات الأزياء (فيديو)

وجاء هذا بعدما ظهرت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وبدت وهي تلتقط لنفسها صورة سيلفي مرتدية تايور باللون البيج مع قميص داخلي رقيق بلون داكن. كما وقفت أمام عدسات المصورين وسارت على سجادة الحدث حيث بدت أشبه بعارضات الأزياء وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.