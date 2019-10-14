الولايات المتحدة تفوز بمبلغ قياسي في قضية تحكيم تجاري

فازت الولايات المتحدة في الوقت الأخير، بأكبر مبلغ في قضية تحكيم تجاري في تاريخ منظمة التجارة العالمية في نزاعها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم غير المتسق مع معايير منظمة التجارة العالمية والذي قدمه الاتحاد لشركة إيرباص، وهي شركة أوروبية متعددة الجنسيات في مجال الطيران والفضاء.
قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر في بيان، “على مدى سنوات، كانت أوروبا تقدم دعمًا هائلا لشركة إيرباص، ألحق أضرارا بالغة بصناعة الطيران والفضاء الأميركية والعمال الأميركيين.”
وبعد الحكم، صرح وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو لصحيفة لاستامبا الإيطالية، “لقد كانت هذه بالتأكيد علاقة تجارية لا تتسم بالعدل والإنصاف.” وأضاف الوزير أنه “متفائل للغاية بأننا يمكن أن نحصل على نتيجة مناسبة للجميع.”
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