الولايات المتحدة تفوز بمبلغ قياسي في قضية تحكيم تجاري

ففي 2 تشرين الأول/أكتوبر، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض 7.5 بليون دولار سنويًا كرسوم جمركية تمثل إجراءات مضادة لموازنة الأضرار التي تسبب فيها الدعم المُقدم من الاتحاد الأوروبي.قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر في بيان، “على مدى سنوات، كانت أوروبا تقدم دعمًا هائلا لشركة إيرباص، ألحق أضرارا بالغة بصناعة الطيران والفضاء الأميركية والعمال الأميركيين.”

وبعد الحكم، صرح وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو لصحيفة لاستامبا الإيطالية، “لقد كانت هذه بالتأكيد علاقة تجارية لا تتسم بالعدل والإنصاف.” وأضاف الوزير أنه “متفائل للغاية بأننا يمكن أن نحصل على نتيجة مناسبة للجميع.”