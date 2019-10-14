207 قتلى حصيلة 6 أيام من العدوان التركي بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 207.



وقال المرصد: قتل 121 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.

وأضاف "كما ارتفع إلى 86 عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا بينهم 8 جنود أتراك قتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم"، مشيرا إلى معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية–السورية.

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وأكد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.



وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

كما أعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، السبت الماضي، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.