الجيش السورى يتقدم فى هذة المناطق لمواجهة العدوان التركى الإثنين 14 أكتوبر 2019 الخليج 365 - وكالات ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين، أن وحدات من الجيش السورى دخلت إلى مدينة الطبقة وريفها ومطارها العسكرى وعدد كبير من القرى والبلدات فى أرياف الرقة الجنوبى والجنوبى الغربى والشمالى ومنها بلدة (عين عيسى) لمواجهة العدوان التركى على الأراضى السورية.

وأشارت الوكالة الرسمية السورية إلى أن وحدات أخرى دخلت بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربى وذلك وسط ترحيب الأهالي، كما تم رفع العلم السورى على عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس فى مدينتى الحسكة والقامشلى.

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